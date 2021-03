Cárcel, asesinatos masivos y sin juicio, torturas, malos tratos, robos de bebés, trabajo esclavo… Los tribunales españoles continúan negando la justicia a las víctimas del franquismo. Más de 80 querellas han sido interpuestas ante la Justicia española en los últimos años y ninguna ha conseguido el enjuiciamiento o investigación sobre los responsables de estos delitos. El silencio sigue vigente y debemos alzar la voz para que se nos escuche.

La impunidad de los responsables directos y políticos se mantiene. La Ley de Amnistía y otras normas impiden que éstos sean juzgados. Protegen a unos pocos mientras dejan sin justicia a cientos de miles de personas. Por eso desde CEAQUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina hemos tenido que cruzar el océano para, en aplicación de la justicia universal, reclamar lo que aquí nos niegan.

“Ley de Memoria Democrática”. Con ese nombre se conoce el anteproyecto de Ley que empezará a debatirse en el Congreso próximamente. Aunque parecía abrirse la posibilidad de que todo cambiaría, la realidad es muy diferente. De no modificarse, el pilar más importante de la Memoria Democrática, la Justicia, volverá a tener los ojos vendados. ¿Hasta cuándo va a continuar esto así? ¡Debemos actuar, tenemos que impedirlo!

Por todo ello queremos que te unas a nuestra lucha y exijas al Gobierno y a todas las diputadas y diputados del Congreso, con tu firma, que:

Se modifique, derogue o anule la Ley de Amnistía.

Se modifique el Código Penal incorporando a nuestro derecho el principio de legalidad internacional.

Se ratifique por parte del Estado español la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las resoluciones judiciales inadmitiendo las querellas hasta hoy presentadas, sean revisadas.

Se modifique la Ley de Tratados Internacionales para que puedan ser reconocidos y ejecutados los Dictámenes de los órganos de Naciones Unidas.

Una sociedad democrática no puede aprender y superar sus conflictos sin Justicia. Una Justicia sesgada, para solo unos pocos, no es Justicia. No podemos permitir que el Estado español mantenga la impunidad del franquismo.